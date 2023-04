Omicidio a Genova, 25enne ucciso a colpi di pistola

(ANSA) - GENOVA, 25 APR - Un uomo di 38 anni, Manuel Di Palo, è stato ucciso a colpi di pistola nel tardo pomeriggio in Via Polleri nel quartiere del Carmine nel centro di Genova al termine di una lite da Filippo Giribaldi di 43 anni..

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimarlo senza però riuscirci. L'autore della sparatoria ha cercato di scappare ma è stato arrestato dalla Polizia. L'arma del delitto è stata individuata sotto un'auto parcheggiata poco distante dal luogo dell'omicidio.

"Chiama la polizia, ho ucciso un uomo, ho ucciso un uomo", sono le parole che l'autore dell'omicidio ha detto al sacrestano della Chiesa della Santissima Annunziata del Vastato subito dopo essere entrato nella basilica di corsa ed essersi seduto su alcuni gradini.

Il sacrestano, Jean Pascal Colì, ha così chiamato subito le forze dell'ordine che hanno arrestato l'uomo che "indossava dei guanti da lavoro", come ha spiegato.

Via Polleri è al momento chiusa al traffico dalla polizia locale e sul luogo del delitto, dove è ancora presente il corpo del ragazzo ucciso coperto da un telo bianco, è arrivato il magistrato di turno Eugenia Menichetti. L'uomo ucciso, Manuel Di Palo, è un militante di Casapound che nel 2020 era stato condannato assieme ad altre due persone a 8 mesi con la condizionale per un'aggressione con accoltellamento, avvenuta nel 2018, ad un antifascista che stava affiggendo alcuni manifesti poco distante dalla sede genovese di Casapound. L'assassino, Filippo Giribaldi, è un portuale della Culmv tra i portavoce dell'associazione Libera Piazza No Green pass non vax

(ANSA).