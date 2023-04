Cade da gioco, bimbo di 5 anni in elicottero al Gaslini

(ANSA) - SANREMO, 25 APR - Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio per un bambino di circa 5 anni rimasto ferito, sembrerebbe in modo grave, cadendo dall'arco presente in piazzale Pian di Nave, vicino al Forte Santa Tecla, a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione il piccolo stava correndo, sotto lo sguardo dei genitori, quando ad un certo punto si è arrampicato sull'arco ed è caduto.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 insieme ad un'ambulanza, che lo ha accompagnato alla piazzola dell'elisoccorso dove ad attenderlo c'era l'elicottero Grifo.

Il bimbo è stato portato all'ospedale Gaslini di Genova per accertamenti. (ANSA).