25 Aprile: a Genova contestati Toti e Bucci

(ANSA) - GENOVA, 25 APR - Pioggia di fischi, urla e striscioni contro il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della regione Liguria Giovanni Toti durante le orazioni finali per la manifestazione genovese del 25 aprile in una gremitissima piazza Matteotti.

I fischi verso il sindaco sono iniziati ancora prima che prendesse la parola e lo hanno accompagnato per tutta la durata del discorso. Dalla folla anche molte invettive con particolare riferimento a quando lo stesso sindaco definì "atto di teppismo" gli scioperi degli operai dell'Ansaldo. In piazza è apparso anche uno striscione "È teppista chi non è antifascista".

L'unico applauso per il sindaco è arrivato quando ha chiuso l'orazione con "Viva il 25 aprile, viva la libertà, viva Genova".

Anche Toti è stato contestato dalla piazza durante il suo discorso ma ricordando "donne e uomini della resistenza" ha voluto sottolineare che "hanno ridato la libertà al nostro paese, quella libertà che vi consente oggi di fischiare come consente a me di parlare da questo palco perché combattere e sacrificarsi per la libertà come hanno fatto i Partigiani, non vuol dire combattere solo per le proprie idee. Vuol dire combattere soprattutto perché anche gli altri possano esprimere le loro e quella la vera differenza".

Toti ha poi citato Nilde Iotti e Sandro Pertini concludendo , sempre tra i fischi, con un messaggio a favore dell'Ucraina "Non esiste pace senza giustizia, libertà e diritti. E lo ricordo perché è il secondo 25 Aprile che celebriamo con la guerra alle porte dell'Europa e la nostra vicinanza va a chi lotta per la libertà allora, come oggi per il popolo ucraino". (ANSA).