Ubriaca rifiuta controlli e cerca di rubare taser a Carabiniere

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Prima ha causato un incidente stradale poi, all'arrivo dei carabinieri, li ha insultati ed ha cercato di ostacolare i rilievi del sinistro inoltre si è rifiutata di sottoporsi all'alcooltest, infine ha cercato di rubare il taser ad uno dei carabinieri intervenuti.

Per questo motivo una 45enne italiana, con precedenti penali, è stata arrestata ad Arenzano per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi all'alcol-test.

I controlli straordinari delle forze dell'ordine nel fine settimana, 200 circa le persone identificate e un centinaio i veicoli controllati, hanno portato anche all'arresto di due persone, un 55 enne italiano e un 30 enne tunisino, a seguito di ordine di carcerazione emessi dall'autorità giudiziaria locale, per i reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione e violazioni prescrizioni impostegli.

Sono state inoltre denunciate due persone. A Busalla una 45 enne genovese è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza con un tasso di alcool nel sangue cinque volte superiore al limite consentito (2,31 g/l) dato che ha portato al ritiro della patente e al sequestro dell'auto.

A Genova Castelletto è stato denunciato un 70 enne genovese per furto aggravato al termine di una accurata indagine dei militati che , grazie ai video di sorveglianza, sono riusciti ad identificare l'uomo che si era appropriato di 600 euro lasciati in maniera distratta da una anziana in uno sportello bancomat dopo un'operazione di prelievo. (ANSA).