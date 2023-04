Sindaco Portofino, i selfie non sono vietati ma assembramenti sì

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - "Non diciamo boiate: qui nessuno ha vietato i selfie e anche se lo scrivono gli inglesi non è necessario andar loro dietro se la cosa non è vera". Il sindaco di Portofino Matteo Viacava è particolarmente seccato per la notizia, che afferma essere appunto "una boiata" nata travisando un'ordinanza firmata per tutt'altra ragione.

"Noi - dice - abbiamo firmata un'ordinanza che vieta, per questioni di sicurezza, gli assembramenti in determinate zone.

Per di più è un'ordinanza rivolta ai tour operator. Gli assembramenti, in due-tre zone specifiche sono pericolosi".

E' in arrivo anche una seconda ordinanza: un un provvedimento che vieterà i bivacchi, sedersi per terra ma anche di girare scalzi, a torso nudo o in costume da bagno. "Un'ordinanza che avevamo già nel periodo pre-covid - sottolinea Viacava -, e che avevamo messo a punto dopo alcuni colloqui con il Comune di venezia. Portofino è un gioiello, ci si deve comportare di conseguenza". (ANSA).