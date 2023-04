Parte dalla Liguria app mi@Salute, snellirà sistema sanità

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Parte dalla Liguria l'app mi@Salute dedicata a tutti i cittadini italiani che intendono consultare la propria storia clinica anche attraverso i dati del Fascicolo Sanitario Elettronico. La piattaforma innovativa è stata presentata durante la cerimonia di consegna di tablet con applicazione dedicata in favore dei degenti del Policlinico S.Martino di Genova. L'iniziativa, che rientra nel programma dell'anno europeo delle competenze, è stata promossa dalla Fondazione Aidr - Italian Digital Revolution in collaborazione con Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive del S.Martino, alla presenza del governatore Giovanni Toti, dell'assessore alla Sanità Angelo Gratarola, dell'amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini, del dg del Policlinico Marco Damonte Prioli e di Mauro Nicastri, presidente Fondazione Aidr, e Andrea Bisciglia, cardiologo San Filippo Neri di Roma e responsabile dell'Osservatorio Sanità Digitale Fondazione Aidr. "Regione Liguria - ha sottolineato Toti - ha accolto con molto interesse la proposta presentata oggi dalla Fondazione Aidr. Portare i dati sanitari dei pazienti nel modo più veloce e fruibile è uno degli obiettivi che dobbiamo raggiungere per consentire quella snellezza che ci può aiutare anche ad abbattere le liste d'attesa che si sono create a causa del Covid".

"Si tratta - ha detto Bassetti - di un passo in avanti fondamentale in direzione della interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico a tutela del cittadino, che potrà condividere con i medici la sua storia clinica e al contempo aiuterebbe i medici nella semplificazione e maggior appropriatezza di cure". La parola d'ordine, secondo Gratarola "è semplificazione e sicuramente l'informatica, attraverso strumenti facili come i tablet, consente al cittadino di poter condividere velocemente notizie sanitarie evitando inutili percorsi aggiuntivi, esami clinici e strumentali che altro non fanno che appesantire il sistema. Questo è il presente e sarà certamente il futuro con l'opportunità quindi, anche da remoto, di poter condividere dati sanitari con il medico senza doversi recare fisicamente in studio". (ANSA).