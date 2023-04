Affondano con la barca, Guardia Costiera salva 5 diportisti

(ANSA) - SAVONA, 24 APR - La Guardia Costiera di Savona e di Loano hanno soccorso 5 diportisti che, partiti dal porto di Borghetto S.Spirito e diretti all'Isola di Gallinara, sono affondati con il proprio natante nelle acque davanti all'approdo turistico. E' successo alle 12, quando è arrivata la chiamata di soccorso relativo ad natante da diporto.

La Guardia Costiera di Savona ha fatto partire la motovedetta 864 e il mezzo nautico 'Hurricane' e dopo pochi minuti, il personale militare ha recuperato i diportisti e li ha trasferiti al vicino porto di Alassio per affidarli alle cure mediche del personale sanitario.

Uno di loro è stato trasportato presso l'ospedale di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti. La barca semi-affondata è stata rimorchiata nel porto di Alassio e messo in sicurezza da una ditta specializzata. Sull'incidente sono in corso indagini amministrative per ricostruire la dinamica del sinistro e appurarne cause e responsabilità. (ANSA).