A Genova la quarta tappa del recruiting day di Gnv per l'estate

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Tappa genovese per il nuovo programma di recruiting day di Gnv Grandi Navi Veloci, società del gruppo Msc, con obiettivo l'inserimento a bordo di 300 nuove figure in vista della prossima stagione estiva.

Dopo l'affluenza delle prime giornate a Napoli, Catania, Palermo mercoledì 26 aprile toccherò a Genova per un open day dedicato alla conoscenza e selezione di nuovi candidati. I colloqui conoscitivi con i candidati si terranno presso l'Holiday Inn Genoa City.

Gnv è alla ricerca di professionalità con diversi gradi di esperienza e di anzianità, tra questi personale di macchina e di coperta come ottonai, operai e frigoristi ma anche personale di gestione dell'hotel come manager alberghieri e cuochi. L'azienda ricerca inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare la lingua araba, per impieghi presso gli uffici informazioni.

"Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio CV aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, del libretto di navigazione e della documentazione relativa ai corsi SCTW - spiega GNV-. Per quanto riguarda le figure in ambito alberghiero, la candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati nell'effettuare i corsi di idoneità alla navigazione".

Il programma di recruiting di GNV terminerà con degli incontri a Bari il 4 e 5 maggio. (ANSA).