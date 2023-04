Stankovic, anche stasera i ragazzi hanno dato il 100%

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - "E' stata una gara bella tirata e aperta. Lo Spezia è una bella squadra e ci ha messo in difficoltà ma nel finale abbiamo avuto l'occasione con Zanoli.

Stiamo lottando tra mille difficoltà, ma voglio sempre che la squadra risponda presente e i ragazzi stanno dimostrando il loro attaccamento alla maglia e ognuno ha sempre dato il 100%.

Insieme ai nostri tifosi cerchiamo di camminare a testa alta".

Lo ha spiegato Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, al termine della sfida pareggiata con lo Spezia. "Da gennaio abbiamo sbagliato solo un tempo col Lecce, sapevamo di questa situazione ma tutti insieme abbiamo deciso di salire su questo treno a gennaio e stiamo cercando di fare il massimo: adesso la prossima fermata è il 4 giugno - ha proseguito il serbo -, Non posso fare piani a lungo termine. Cerco di preparare la squadra fisicamente e mentalmente che non è semplice. A me oggi la Sampdoria è piaciuta. Noi siamo questi, non ho altri giocatori.

Ripeto, ogni mio giocatore ha dato sempre il 100%. Parlo sempre con i ragazzi perché quando andranno via dalla Samp voglio che abbiano ricordi positivi, da uomini. E lo stanno facendo".

(ANSA).