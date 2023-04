Lama scappa da circo e corre su 'via dello jogging' a Genova

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Un lama, scappato dal circo di Maya Orfei che da qualche giorno staziona in piazzale Kennedy a Genova, è stato visto correre lungo Corso Italia (passeggiata a mare dove i genovesi praticano jogging, ndr) inseguito dal personale del circo. Prima di guadagnare il viale a mare, il grande animale ha girellato un po' nel quartiere della Foce. Poi ha trovato la passeggiata a mare dove è stato visto galoppare da alcun cittadini che, con un post sul gruppo 'Viabilità Genova' hanno avvertito: "Massima attenzione, c'è un lama che corre in Corso Italia già avvertiti i carabinieri". Ed è stata proprio una pattuglia del Nucleo Radiomobile che ha intercettato l'animale, catturato poco dopo dai circensi.

Decine e decine i commenti alla notizia del lama che fugge: oltre a quelli particolarmente indignati degli animalisti, che già avevano protestato per la presenza di un circo che utilizza gli animali, anche quelli più divertiti: "Ha visto questa ciclabile così bella che non ha resistito", "ma uno potrà fare un po' di jogging in tranquillità? non vi sono più le restrizioni del Covid che se andavi a correre ti inseguivano i Carabinieri", "Ma è tranquillo o sputa?" (ANSA).