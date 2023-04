In moto si schianta contro auto in sosta, in rianimazione

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Ancora un motociclista vittima di incidente stradale autonomo. Stamani, poco prima delle 5.30 in corso Europa un uomo di 46 anni alla guida della propria moto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro le auto in sosta. L'impatto è stato violento e il centauro è finito contro un furgone parcheggiato. Sul posto i soccorsi che hanno intubato la vittima trasferendolo al pronto soccorso del San Martino.

L'uomo è attualmente ricoverato in Rianimazione, e le sue condizioni sarebbero in miglioramento.

Ieri, sempre all'alba ma a Pieve Ligure, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente in motocicletta. (ANSA).