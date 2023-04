In auto contro albero, in rianimazione due ragazzi 23 anni

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Due ragazzi di 23 anni, che ieri pomeriggio si sono schiantati con la loro auto di grossa cilindrata contro un albero a Chiavari, sono ricoverati in condizioni gravissime all'ospedale Policlinico San Martino.

Entrambi sono in rianimazione e la prognosi è naturalmente riservata. L'incidente è avvenuto a Chiavari e, secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'auto ha perso il controllo del mezzo durante un sorpasso, sembra a velocità elevata, andando prima a urtare contro il cordolo di un'aiuola poi ha carambolato finendo contro l'albero. I due feriti sono stati trasferiti al san Martino in elicottero. (ANSA).