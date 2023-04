Guardia Costiera sequestra 500 m. di rete da pesca abbandonata

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - I militari della Guardia Costiera di Genova in collaborazione con i vigili del fuoco hanno recuperato una rete da pesca di circa 400 metri alla deriva, posto a 500 metri davanti all'imboccatura di levante del porto di Genova; in posizione tale da rendere pericolosa la navigazione e mettere a rischio l'incolumità pubblica. La rete è stata sequestrata ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del reato.

Ieri sera secondo intervento della Guardia costiera a causa della segnalazione per una macchia scura a 200 metri dalla costa nella zona davanti a corso Italia. Si trattava di un banco di velelle, le piccole meduse che in questo periodo si presentano numerose lungo le coste liguri. (ANSA).