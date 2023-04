Una mostra per onorare il gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco

(ANSA) - DOLCEACQUA, 22 APR - Nelle sale del Palais Princier di Monaco, alla presenza del Principe Alberto II, è stata inaugurata la mostra fotografica "500 Monaco-Dolceacqua", dell'artista Julien Spiewak.

L'esposizione, che sarà visitabile fino all'8 maggio, da fine maggio a fine agosto sarà trasferita nel Castello dei Doria a Dolceacqua, è stata voluta dal Principe Alberto per onorare il prossimo gemellaggio tra il Comune del Principato e quello di Dolceacqua, che si terrà in una data storica, il 3 novembre 2023, esattamente 500 anni dopo la firma della "Carta di Fedeltà" alla famiglia Grimaldi che il Sindaco di Dolceacqua, insieme a quello di Isolabona, Apricale e Perinaldo, sottoscrisse dopo l'assassinio di Luciano Grimaldi da parte del nipote Bartolomeo Doria.

Le foto esposte, opera del giovane fotografo parigino Julien Spiewak, sono state scattate all'interno dello stesso Palazzo del Principe e in diversi luoghi di Dolceacqua, e offrono una particolare visione del corpo umano che si fonde con oggetti o luoghi.

"E' un ulteriore tassello - afferma il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola - che ci accompagnerà all'evento del gemellaggio, ma anche un grande segno di stima e di amicizia che sottolinea come questo futuro evento non sarà solo una mera firma su un documento condiviso, ma segnerà un lungo percorso di condivisione". Per il Principe Alberto: "In questo anno particolarmente ricco di commemorazioni per il Principato, contrassegnato soprattutto dalla celebrazione del centenario dalla nascita di mio padre, il Principe Ranieri III, ho desiderato riservare un posto all'interno del palazzo principesco a quell'eminente sito storico che è il Castello di Dolceacqua". (ANSA).