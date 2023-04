Strappa cellulare da mani anziana, inseguito dal marito

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Un ragazzo ha aggredito una coppia di anziani nel centro storico per portar via il cellulare dalle mani della donna e poi scappare. Il ragazzo è stato inseguito dal marito della vittima ma è stato spinto a terra. Il ragazzo si è dileguato tra i vicoli del centro storico. Sul posto, allertati dai passanti, sono arrivati in breve i soccorsi.

L'uomo è stato trasferito in via precauzionale al pronto soccorso del San Martino. (ANSA).