Comunali: Tar boccia ricorso ex sindaco Scullino per Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 22 APR - Il Tar della Liguria ha bocciato il ricorso presentato dai legali del candidato sindaco Gaetano Scullino, già primo cittadino della città di confine, contro la ricusazione delle tre liste presentate a sostegno, lo scorso fine settimana.

La Sottocommissione elettorale di Ventimiglia aveva ritenuto irregolare l'autentica delle firme da parte dell'avvocato Roberto Cotta, in quanto il nome di quest'ultimo non era inserito nell'elenco (pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia) dei legali disposti ad assumere l'incarico. La sentenza è stata emessa dal giudice collegiale amministrativo, con relatore Angelo Vitali.

Ai legali di Scullino resta ora l'ultima carta, quella del Consiglio di Stato, per sperare in una riammissione. "Il Tar Liguria ha confermato la ricusazione delle liste - si legge in una nota dello staff del sindaco - ritenendo che la comunicazione della disponibilità dell'avvocato Roberto Cotta ad autenticare le firme degli elettori andasse manifestata per iscritto (e non verbalmente) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia e che l'inserimento del suo nominativo nell'elenco degli iscritti disponibili alle autenticazioni, tenuto a cura del Consiglio dell'Ordine, sia tardivo".

"Rispettiamo, anche se non condividiamo, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado, perciò stiamo già valutando l'appello al Consiglio di Stato. Spiace soprattutto per i 48 candidati che hanno sostenuto Scullino e che ringraziamo" conclude la nota. (ANSA).