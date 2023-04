Calcio: Genoa; a Cittadella basta Gudmundsson, A ad un passo

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Basta un gol di Albert Gudmundsson al Genoa per conquistare una vittoria importantissima nella trasferta di Cittadella. La rete dell'islandese, la nona in stagione, arriva al 25' della ripesa e permette al Grifone di avvicinarsi ancora di più alla serie A.

I rossoblù infatti sono ora a due punti dalla capolista Frosinone, fermato sul pari dal Sudtirol e momentaneamente a più nove sul Bari, atteso domani dalla trasferta di Pisa, quando mancano ormai quattro giornate alla fine della stagione.

Gara non semplice però quella dei ragazzi di Gilardino, all'undicesimo risultato utile consecutivo e soprattutto alla tredicesima vittoria su 19 gare da tecnico della prima squadra, contro un Cittadella alla ricerca di punti tranquillità e subito aggressivo. I padroni di casa hanno messo in difficoltà nel primo tempo i rossoblù ma anche faticato quando i giocatori ospiti partivano in velocità tanto che Dionisi ha dovuto estrarre molti cartellini gialli sino al rosso per Giribaudo costretto in scivolata a rimediare ad un errore di un compagno che si era fatto sfuggire Sabelli.

Con un uomo in più nel secondo tempo il Genoa è diventato padrone del campo colpendo una traversa con Gudmundsson dopo due minuti e passando in vantaggio proprio con l'islandese al 25', su assist di tacco di Coda in area.

Nel finale due almeno due nitide occasioni per raddoppiare non sfruttate: la prima con Dragus, salva Del Fabro sulla linea a la seconda con Puscas che sbaglia clamorosamente. Il Genoa è atteso ora dalla seconda trasferta consecutiva nel prossimo turno contro il Sud Tirol ma prima ancora seguirà da spettatore interessato la sfida di domani a Pisa tra i toscani ed il Bari.

(ANSA).