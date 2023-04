Villa Durazzo si apre al mare: inaugurato il nuovo portale

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - La storica Villa Durazzo a S.

Margherita Ligure ha ritrovato il suo ingresso principale.

Merito dei lavori di restauro e conservazione eseguiti dal comune e dalla Soprintendenza. Ad essere interessati il portale a mare e il camminamento a pergolato chiusi dal 1973. Un percorso di circa 100 metri il cui recupero ha riguardato la stabilizzazione dei grossi muri perimetrali sottostanti.

"La nostra amministrazione ha investito su Villa Durazzo oltre 5 milioni di euro tra manutenzioni e progettazioni - ha sottolineato il sindaco Paolo Donadoni -. Da bambino, salendo al Castello e percorrendo le antiche vie cittadine, mi fermavo davanti a questo cancello chiuso. Fantasticavo su dove potesse portare questo camminamento "misterioso". Oggi sono qui davanti allo stesso cancello, che è finalmente aperto sulla bellezza".

I lavori sono stati avviati nel 2018 per un costo complessivo di quasi due milioni di euro finanziati a metà dal Ministero dei Beni Culturali attraverso la Soprintendenza e dal Comune di S.

Margherita Ligure. Per il recupero del porticato la Soprintendenza ha optato per un restauro "leggero" senza ricostruire le parti in muratura crollate ma sostituendole con elementi in metallo che potranno essere ricoperti dalla vegetazione.

A presenziare il taglio del nastro il Magnifico Rettore dell'Università d Genova Federico Delfino, l'assessore regionale al turismo Augusto Sartori e il presidente di Regione Liguria in veste anche di assessore alla Cultura Giovanni Toti.

"Questa giornata segna il punto d'arrivo di un percorso avviato nel 2017 ed è un esempio virtuoso della sinergia tra enti diversi che hanno ben operato. Regione ha lasciato spazio al Comune che ha ben gestito il suo bilancio: lo abbiamo fatto con un bene storico che non solo merita di essere preservato per sua bellezza, ma è diventato anche un importante volano per lo sviluppo del territori: da più di due anni Villa Durazzo ospita la sede dell'Accademia del Turismo, della Cultura e dell'Ospitalità, l'Its specializzato a formare figure specializzate in ambito turistico". (ANSA).