'Vetro da riciclare, Genova da conservare': Amiu lancia campagna

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - Ogni anno a Genova finiscono nell'indifferenziato tra le 5.000 e le 6.000 tonnellate di vetro. E' il dato emerso durante la presentazione della campagna "Vetro da riciclare, Genova da conservare" slogan assieme all'hashtag #vetroriciclatomugugnoazzerato, che avrà il compito di spiegare le regole della corretta e perfetta raccolta e promuovendo così comportamenti eco-sostenibili a tutti i livelli.

Campagna che è stata presentata oggi presso la Camera di Commercio di Genova dal presidente Luigi Attanasio con l'assessore all'ambiente del comune di Genova Matteo Campora, il presidente CoReVe Gianni Scotti, l'Ad Revetro Luigi Orlando e il presidente di Amiu Genova, Giovanni Battista Raggi.

"Genova è una città virtuosa per quanto riguarda il riciclo non solo del vetro, ma della raccolta differenziata in generale - ha detto l'assessore Campora -. Questi numeri però possono essere ancora migliorati. Abbiamo una percentuale altissima di differenziazione e un numero di campane che non lasciano scoperta nemmeno una delegazione. Tuttavia campagne di comunicazione come questa sono fondamentali per quel miglioramento ulteriore che la città e i suoi cittadini possono fare".

Le campane per la raccolta differenziata del vetro a Genova sono 2.200 a cui si affiancano 4.200 bidoni. Nel 2022, secondo i dati ReVetro, in un anno i genovesi hanno conferito un totale di 15.375 tonnellate di vetro. Rispetto alla media italiana però la città è ancora indietro . La media procapite italiana 2021 (dati ISPRA) degli imballaggi di vetro raccolti in maniera differenziata è pari a 38 kg/abitante/anno; nel Nord Italia la media è di 45 kg/abitante/anno e Genova nel 2021 si è attestata sui 27 kg/abitante/anno.

"Siamo certi che grazie a questa azione di sensibilizzazione anche Genova potrà diminuire il gap che la separa dalla media nazionale. Con un po' di attenzione e piccoli gesti quotidiani possiamo contribuire a ridurre il peso dei rifiuti sull'ambiente e ad aumentare i ricavi dei nostri Comuni". Ha dichiarato Gianni Scotti, presidente di Coreve. (ANSA).