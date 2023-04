Tifosi Basilea festeggiano a Sanremo e poi puliscono la piazza

Per l'intera serata di ieri piazza Borea d'Olmo nel centro Sanremo si è trasformata nella "curva" dei tifosi del Basilea, circa 600, che erano stati respinti in tarda mattinata al confine Italo francese di Ventimiglia mentre andavano a Nizza per la gara di Conference League. I giudici d'Oltralpe hanno chiuso gli ingressi agli svizzeri per la gara e loro hanno scelto la città dei fiori per seguire da remoto la sfida. Muniti di un grande telo, gruppo elettrogeno e proiettore, hanno allestito uno schermo gigante godendosi la vittoria del Basilea per 2-1. Al termine, prima di rientrare in patria, hanno ripulito la piazza.

I tifosi erano giunti in città nel pomeriggio a bordo di una quindicina di pullman, posteggiati sul lungomare, dietro la vecchia stazione ferroviaria. A quel punto, in corteo hanno raggiunto via Matteotti, intonando cori e mostrando sciarpe e bandiere. La giornata si è svolta in maniera pacifica e ordinata, con i supporter del Basilea che si sono sparsi in città per poi ritrovarsi, poco prima della partita nella piazza trasformata per l'occasione in stadio. Al fischio di fine incontro, non è mancata l'esultanza generale che hanno acceso qualche fumogeno. Prima di ripartire hanno ripulito la piazza.

Un servizio d'ordine è stato organizzato da polizia e carabinieri. (ANSA).