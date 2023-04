Sampdoria: Stankovic, mai più un primo tempo come a Lecce

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - "Con lo Spezia sarà un'altra partita molto importante per la gente doriana e per tutti noi che lavoriamo da dentro. Dopo un primo tempo deludente a Lecce, ho provato a capire cosa sia successo", così il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ai canali ufficiali del club in vista della gara in programma domani sera al Ferraris con lo Spezia.

A Lecce non era piaciuta la prestazione al mister con un primo tempo assai deludente: "Ho parlato tanto ai ragazzi, ho provato a tirarli su, anche perché ci sono ancora tante gare da affrontare e dobbiamo farlo come abbiamo affrontato tutte le partite prima di quella di domenica scorsa. Ci siamo chiariti all'interno: ho fatto vedere alla squadra cosa non ha funzionato, soprattutto in fatto di approccio. Sono ragazzi responsabili, hanno capito bene e sanno che la Sampdoria sotto un certo livello non può presentarsi", prosegue il mister che ha problemi in difesa visto che Nuytinck non sta bene mentre a centrocampo mancherà lo squalificato Sabiri. In attacco possibile la conferma del solo Gabbiadini con Lammers e Rodriguez che partiranno dalla panchina: "Voglio promettere che non succederà mai più di avere un vuoto come quei 45 minuti.

Questa sfida è classificata come un derby e noi dobbiamo rendere orgogliosa la nostra tifoseria. Abbiamo una grande responsabilità verso la Samp. E che derby sia". (ANSA).