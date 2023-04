Incidente su A10 a Ponente: 8 km di coda da e per Genova

(ANSA) - IMPERIA, 21 APR - Otto chilometri di coda si registrano sull'Autostrada dei Fiori, da e per Genova, a causa di un incidente che si è verificato al chilometro 96,7, tra i caselli di San Bartolomeo al mare (Imperia) e Andora (Savona), all'interno della galleria Dico, in un tratto a doppio senso di marcia.

Secondo i primi accertamenti: un'auto avrebbe tamponato un secondo mezzo, che è finito sull'opposta corsia, scontrandosi con un altro veicolo. Il bilancio è di quattro feriti, due donne rispettivamente di 48 e 18 anni e due uomini, uno dei quali di 50 anni, tutti trasportati all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; due in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, con i vigili del fuoco e la polizia stradale, quest'ultima impegnata nella ricostruzione della dinamica. (ANSA).