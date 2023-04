Derby Samp - Spezia, ass. Ferro: no atti di teppismo

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - "Mi auguro che la rivalità sportiva non trascenda in atti di teppismo: sono certa che il servizio d'ordine, dentro e fuori lo stadio, vigilerà attentamente la situazione. Spero che anche i calciatori in campo diano il buon esempio e non contribuiscano ad accendere gli animi sugli spalti più del dovuto. Ad assistere alla gara ci saranno moltissimi bambini: invito, quindi, tutti a tenere un comportamento responsabile". Sono le parole di Simona Ferro, assessore regionale allo sport in vista del derby tra Sampdoria e Spezia in programma domani sera al Ferrraris.

La Ferro ha infatti ricordato le tensioni tra le due tifoserie.

"Lo scorso anno, prima della gara di ritorno a Spezia dopo decenni di rispetto reciproco, si sono deteriorati i rapporti tra le due tifoserie. Quello di domani è un match delicato proprio come la situazione di classifica delle due squadre. La speranza, ovviamente, è che possano salvarsi entrambe, sebbene la Samp, oltre alla classifica, deve far fronte anche ad una complessa situazione societaria" ha aggiunto lanciando un appello alle tifoserie "In bocca al lupo, andate allo stadio, vivete con passione la partita e…che sia solo una grande serata di sport". (ANSA).