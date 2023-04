Anziano insegue ladro dopo furto borsello ma muore per un malore

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - Un uomo di circa 80 anni è morto per un malore stamani a Savona mentre cercava di inseguire un ladro che gli aveva rubato un borsello mentre era seduto su una panchina.

E' accaduto nei giardini pubblici del Prolungamento che si affacciano sul mare. Secondo quanto ricostruito, l'anziano era seduto quando una persona gli si è avvicinata ed ha rubato il borsello appoggiato sulla panchina. La vittima del furto si è alzata ed ha iniziato a inseguire il ladro ma dopo circa un centinaio di metri ha avuto un malore ed è caduto a terra morto. Le indagini della Polizia hanno portato all'individuazione e all'arresto di un italiano di 36 anni per furto aggravato. L'uomo è stato anche denunciato per la morte dell’anziano, quale conseguenza di altro reato.

