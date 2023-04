Aggrediscono uomo su bus e giovani che lo difendono, denunciati

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - Hanno prima tentato di derubare un uomo su un bus, poi, quando quest'ultimo è sceso se la sono presa con due ragazzi che erano accorsi in sua difesa.

Protagonisti 5 giovani, tutti stranieri e coetanei (solo uno di loro è ancora minorenne) che ieri intorno alle 20 e 30 a bordo di un autobus della linea 86 che transitava in zona Foce a Genova hanno tentato di rapinare e picchiato con calci e pugni due giovani. Si sono tolti le cinture e li hanno minacciati anche con le fibbie. A uno di loro hanno tentato di strappare la collanina che aveva al collo ma il ragazzo ha reagito.

L'autista del bus ha fermato il mezzo e chiamato la polizia.

Le due vittime, lievemente ferite, sono state accompagnate in ospedale per essere medicate. I cinque, dopo essere fuggiti sono stati trovati dalla polizia poco lontano e sono stati denunciati. (ANSA).