25 Aprile: Rixi su Medusei, senza partigiani niente democrazia

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - "Per la nostra città questa è una grande occasione di festa e di commemorazione di una lotta partigiana che insieme alla curia e a chi è stato per anni artefice di persecuzioni in città ha deciso, il 25 Aprile, di guardare oltre e al bene comune. Quindi oggi io non voglio parlare di cose che dividono e chiedo a tutti di commemorare il 25 Aprile perchè è il fondamento della nostra democrazia". Lo ha detto il viceministro Edoardo Rixi (Lega) rispondendo a una domanda sulla bufera politica che ha investito il presidente del Consiglio regionale della Liguria Medusei (Lega) che ieri, in una intervista al Tgr Rai Liguria, ha ricordato tra l'altro "gli eccidi compiuti dai partigiani". Per Anpi e opposizioni Medusei "non è all'altezza e deve dimettersi".

Rixi, rispondendo a una domanda su Medusei, ha detto: "E' evidente che in una guerra ci sono vittime innocenti da una parte e dall'altra la differenza però è che se noi non avessimo avuto la lotta partigiana probabilmente oggi non avremmo avuto una democrazia. Quindi credo che in questo momento, il 25 Aprile, specialmente a Genova, Medaglia d'oro della Resistenza, bisogna ricordare la grande visione della resistenza genovese che consentì di evitare vendette e di salvaguardare la città che era stata minata. Si misero da parte le giuste rivendicazioni dopo tre anni di eccidi" e si arrivò alla resa dei tedeschi con la mediazione della curia. (ANSA).