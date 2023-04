25 Aprile: partigiana, revisionismo per educazione insufficiente

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - "Se qualcuno oggi fa revisionismo significa che non abbiamo fatto un'opera di educazione sufficiente tra i giovani. Perché i giovani che capiscono si rendono conto, e quando vado nelle scuole mi fanno le domande giuste e ascoltano". Mirella Alloisio, responsabile della segreteria operativa clandestina del Cln Liguria e Croce di guerra al valor militare, a margine delle celebrazioni per il 25 aprile all'ente bacini di Genova, commenta così le polemiche sulla Liberazione.

"Mi fa piacere vedere tutta questa gente libera, che può parlare - ha detto - perché ognuno oggi può dire quello che pensa. Riflettiamo su quanto questa cosa sia importante: allora se uno diceva quello che pensava, come nel mio caso vista la mia posizione contro la guerra, finiva male. Mio marito per dire il suo pensiero ha fatto carcere, confino, campo di concentramento e questo era il fascismo. Vi rendete conto che progresso abbiamo fatto? Siamo liberi, parliamo, io posso dire che questo governo non mi piace, perché mi rievoca qualche brutto ricordo, oggi lo posso dire e e poi c'è chi lo approva e chi no". (ANSA).