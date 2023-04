Landini, lotta lavoratori Ansaldo ha portato nuovi capitali

"La lotta dei lavoratori ha ottenuto un risultato importante, quello della ricapitalizzazione che mette Ansaldo nelle condizioni di andare avanti con un piano industriale che rilancia sulla qualità dei prodotti". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini che ha chiuso l'assemblea dei lavoratori di Ansaldo Energia a Genova.

"Questa non è solo un'azienda che ha 170 anni di storia, ma un'azienda con competenze e prodotti che non ha nessun'altra - ha ricordato Landini - e credo sia importante investire. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla lotta dei lavoratori che non difendono solo il loro posto di lavoro ma difendono anche un'idea di Paese e la qualità del sistema industriale".

Landini ha poi ricordato che "servono politiche industriali perché il mercato non affronta da solo questa situazione. Se pensiamo alle politiche energetiche, al modello di sviluppo che deve cambiare, queste cose non le fa il mercato, anzi il mercato fa disastri. È il momento di avere un indirizzo di politica industriale e finalizzare le risorse pubbliche non a tutte le imprese in generale, ma a quelle imprese che creano lavoro, che tengono la produzione nel nostro Paese e che investono sulla qualità e sull'innovazione". (ANSA).