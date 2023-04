Forum Giannini analizza il turismo con Santanchè e Petrini

Il turismo, la più grande industria del territorio, sarà al centro della terza edizione dell'Economic Forum Giannini, evento che il comune di Chiavari dedica ad Amedeo Peter Giannini, imprenditore e banchiere del XX Secolo, originario di Favale di Malvaro e fondatore della Bank of America.

L'aumento dei costi energetici, le politiche per i consumi, gli scenari internazionali e le ricadute sulle imprese del territorio e sulla loro capacità ricettiva e di garantire servizi agli ospiti, saranno fonti di discussione attraverso gli interventi di oltre i cinquanta ospiti che interverranno.

La due giorni di confronti e incontri, promossi dal Comune di Chiavari con il patrocinio di Regione Liguria e Città metropolitana di Genova e di Confindustria, con il contributo di Banca Bper, si terranno il 28 e 29 aprile a Palazzo Rocca di Chiavari ma il 27 aprile ci sarà un'anteprima del Centro Studi Amedeo Peter Giannini della Genova Liguria Film Commission, una tavola rotonda dedicata alla "vision" di Giannini e alla figura di Adriano Olivetti.

Tra gli argomenti anche un panel su Piero Ottone, giornalista già direttore del Corriere della Sera e de Il Secolo XIX.

Tra gli ospiti previsti alla terza edizione dell'Economic Forum Giannini ci sono il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco della città metropolitana di Genova Marco Bucci, Carlo Petrini fondatore di Slow Food, Marino Bartoletti giornalista e scrittore.

"Un evento che negli anni è cresciuto, si è arricchito di contributi, spunti e collaborazioni - ha commentato il sindaco di Chiavari Federico Messuti -. Giannini è un esempio perfetto di perseveranza, capacità e lungimiranza. Una figura moderna e attuale, un punto di riferimento a cui ispirarsi per la sua capacità di impegnarsi, rimboccandosi le maniche, per ottenere grandi risultati imprenditoriali, con un approccio sempre pragmatico alla realtà". (ANSA).