Festival teatrale di Verezzi, in prima nazionale Stanlio Ollio

(ANSA) - SAVONA, 20 APR - Il cinema, le coppie, i grandi personaggi della scena: sarà questo il filo conduttore del 57/o Festival teatrale di Borgio Verezzi, in programma dal 7 luglio al 14 agosto, che proporrà una dozzina di spettacoli, tre quarti dei quali in prima nazionale. Nel corso di una conferenza stampa sono state fornite le prime anticipazioni: "L'edizione 2023 sarà dedicata alla memoria di Enrico Rembado, storico sindaco e fondatore del Festival, scomparso di recente" ha annunciato l'attuale sindaco, Renato Dacquino.

Tra gli spettacoli proposti Stanlio & Ollio, di Claudio Insegno, protagonista insieme a Federico Perrotta, l'11 e 12 luglio in prima nazionale: "Questa commedia, ispirata alla vita dei due celebri comici, è stata la prima a essere scelta e attorno a essa è stato costruito il resto del cartellone" ha spiegato il direttore artistico Stefano Delfino. Nella pièce si vedranno nascere le gag di Stan Laurel e Oliver Hardy, si assisterà alle prove dei loro film e si racconterà la vita familiare dei due comici e il rapporto con le rispettive mogli. Sono stati inoltre annunciati i premi della scorsa edizione.

A Pavel Zelinskiy è stato assegnato il Premio Fondazione De Mari di Savona per il miglior interprete emergente in Terra promessa.

Per la prima volta il premio viene assegnato a un interprete dalla doppia nazionalità, italiana e russa. A La ciliegina sulla torta di Diego Ruiz è stato assegnato invece il Premio Camera di commercio delle Riviere liguri, destinato allo spettacolo di maggior successo del Festival 2022: "Questa rappresentazione, con il doppio sold out registrato, è quella che ha attirato il maggior numero di spettatori", ha precisato Enrico Lupi, presidente dell'ente camerale. Sia Zelinskiy che gli artefici de La ciliegina sulla torta riceveranno i rispettivi riconoscimenti durante due distinte serate del prossimo Festival. (ANSA).