Delitto Cella, nuovi reperti da unità delitti insoluti Roma

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Una scatola di reperti raccolti sulla scena del crimine dell'omicidio di Nada Cella, la segretaria massacrata nel maggio 1996 a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava, è stata rinvenuta dagli investigatori nell'archivio dell'Udi, l'Unità per i delitti irrisolti di Roma. I reperti erano conservati nella struttura, nata nel 2009, che rappresenta oggi l'organismo di riferimento per gli uffici investigativi della polizia nel settore delle indagini sui delitti irrisolti ma, da il caso era stato riaperto non erano ancora stati prelevati.

Sarebbe stato questo ritrovamento che ha spinto la Procura di Genova all'inizio di marzo a chiedere ulteriori sei mesi di proroga delle indagini per tentare di risolvere il cold case. I reperti sono stati consegnati al genetista Emiliano Giardina, che a fine febbraio sugli altri elementi analizzati aveva ottenuto un risultato non sufficiente a dare un nome a chi ha ucciso Nada: in base alla perizia infatti i profili biologici sarebbero riconducibili a un dna femminile ma i reperti si sono rivelati insufficienti a indicare se quel dna appartenga o meno a quello dell'ex insegnante Annalucia Cecere, unica indagata. E oggi l'analisi sui nuovi reperti potrebbe davvero rappresentare l'ultima spiaggia per risolvere il delitto. (ANSA).