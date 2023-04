Casa popolare usata come deposito di armi e droga

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Casa popolare sfitta usata come deposito di armi e droga. Lo hanno scoperto i carabinieri nel corso di un servizio per la repressione dell'occupazione abusiva delle case popolari nel quartiere Cep di Genova Prà.

I militari, insieme al personale regionale di Arte, hanno controllato numerose abitazioni e in una di queste hanno trovato due zaini con due chili di hashish, quasi un chilo di cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento, due pistole, 30 proiettili di vario calibro e banconote false da 50 euro. Sono in corso le indagini per capire da chi fosse utilizzato l'appartamento. (ANSA).