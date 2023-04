25 Aprile:Viròli,non si può onorare ugualmente vincitori e vinti

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - "Sarebbe un giudizio moralmente sbagliato onorare allo stesso modo chi ha lottato e dato la vita per un'Italia libera e chi ha lottato ed è morto per continuare a tenere in vita la Repubblica di Salò sotto il diretto controllo dei nazisti". Lo dichiara il professore emerito di Teoria politica alla Princeton University in New Jersey Maurizio Viròli, oratore ufficiale della seduta solenne del Consiglio regionale della Liguria per celebrare il 78/mo anniversario della Festa della Liberazione.

"Ai partigiani, ai soldati e ai civili che hanno lottato per la libertà vanno la nostra gratitudine e il nostro ricordo, a coloro che hanno combattuto nelle fila della Repubblica di Salò va soltanto la pietà", afferma Viròli citando le parole sul concetto di 'patria' di Piero Calamandrei e Natalia Ginzburg. "È un equivoco che si trascina nella cultura italiana da decenni quello secondo cui il fascismo fosse un'ideologia patriottica, non lo era affatto, era un'ideologia nazionalista, - commenta Viròli - patrioti lo sono stati coloro che hanno combattuto per la liberazione dal fascismo, che avevano un'idea di patria che si rifaceva al Risorgimento, all'eredità morale di Giuseppe Mazzini, non è affatto vero che con la Resistenza morì la patria, rinacque la patria".

La seduta è stata aperta dal presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della Seconda Guerra Mondiale. Per Medusei "il 25 Aprile è un anniversario molto importante, una festa che è di tutti, non solo di una parte, siamo qui a onorare i caduti per la nostra patria, il colore rosso della bandiera della Regione rappresenta proprio chi ha dato la vita per la nostra libertà".

Medusei ha ricordato anche la scelta unanime del Consiglio di intitolare la sala dell'assemblea a Sandro Pertini, "Un eroe della Resistenza".

Alla cerimonia erano presenti anche il governatore Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, rappresentanti delle province di Savona, Imperia e La Spezia, autorità militari, l'Anpi e altre associazioni. (ANSA).