25 Aprile: opposizione, Medusei irricevibile si dimetta

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Sul 25 Aprile le "parole di Medusei sono irricevibili, i morti meritano tutti pietà, ma la commemorazione spetta solo a chi ha combattuto per la libertà.

Medusei si dimetta". Lo scrivono in un nota Pd, M5s, Lista Sansa e Linea Condivisa commentando le dichiarazioni del presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei a margine della seduta solenne per la commemorazione del 25 aprile: "Parlare di eccidi da parte dei partigiani e dire che tutte le morti vanno onorate allo stesso modo è uno sfregio alla Resistenza. I morti vanno tutti rispettati e tutti meritano pietà, come ha osservato Viròli, ma non si può comparare chi ha lottato per la libertà con chi invece quella stessa libertà voleva toglierla - dicono i partiti di opposizione -: 'la commemorazione spetta solo a chi ha dato la vita perché fossimo liberi', come ha sottolineato sempre Viròli durante il suo intervento in aula. Chiediamo le dimissioni di Medusei, che ha dimostrato di non essere all'altezza del suo ruolo istituzionale" concludono i gruppi consiliari regionali del Partito Democratico, del Movimento Cinque Stelle, della Lista Sansa e di Linea Condi. (ANSA).