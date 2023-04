Sopralluogo a Chiavari per il nuovo Tribunale del Tigullio

La commissione di scopo costituita in seno al Consiglio comunale di Chiavari per istituire il Tribunale del Tigullio ha effettuato un sopralluogo nel palazzo di giustizia in Corso De Michiel, progettato e costruito per ospitare il Tribunale di Chiavari ma mai entrato in funzione. Lo spiega il presidente della commissione e avvocato Nicola Orecchia in una nota stampa.

"Lo scopo del sopralluogo è la riapertura del Tribunale del Tigullio presso il nuovo palazzo di Corso De Michiel al numero civico 79, l'incontro si è svolto in un contesto collaborativo, grazie alla disponibilità degli enti che hanno consentito l'accesso ai locali e fornito tutte le informazioni richieste" sottolinea.

La costruzione dell'edificio di proprietà del Comune di Chiavari è stata finanziata con un investimento di 14 milioni di euro del Ministero della Giustizia e risulta ancora parzialmente vincolato per l'uso della giustizia. Al suo interno verrebbe realizzata la cosiddetta 'Cittadella della Giustizia' dove sarebbero concentrati nello stesso luogo tribunale, procura, giudice di pace, carcere (collegabile con un tunnel al tribunale), commissariato di polizia e guardia di finanza.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove durante la sua recente visita a Chiavari ha dichiarato espressamente che la disponibilità di questa infrastruttura è un punto di forza per il progetto di creazione del Tribunale del Tigullio a Chiavari.

La commissione comunale ha nominato come consulente l'avvocato Gabriele Trossarello, che dovrà comunicare ai commissari "le esigenze in termini di spazi richiesti dal nuovo tribunale, tenendo conto della recente digitalizzazione della giustizia e del potenziale allargamento dei confini alla base del progetto". (ANSA).