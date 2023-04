Clima, rifiuti e ruolo città costiere temi di Slow Fish 2023

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Edizione numero 11 per Slow Fish che torna al porto Antico di Genova dall'1 al 4 giugno prossimi con il tema "Coast to Coast". Quattro giorni di eventi e conferenze sul rapporto tra il mare e la terra, la crisi climatica, la siccità ma anche le problematiche dei rifiuti in mare, plastica in primis, e soprattutto le esperienze di chi li studia e li raccoglie oltre al ruolo fondamentale delle città costiere, quali luoghi di scambio fra popolazioni, culture e merci.

"Saranno giorni di riflessione sul mare e sull'acqua a 360° - ha spiegato Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia - Il 70% del pianeta è coperto dall'acqua e nell'ambito della tutela della biodiversità, la nostra missione principale, il mare e l'acqua hanno un ruolo fondamentale. Saranno tre giorni in cui da una parte faremo delle riflessioni approfondite con incontri a livello internazionale e dall'altra faremo anche conoscenza attraverso esperienze gastronomiche ed è quello che connota Slow Food".

Alla presentazione, nella sede di Regione Liguria, è intervenuto il vicepresidente regionale Alessandro Piana che ha posto l'attenzione sul sostegno alla pesca da parte dell'Europa.

"Abbiamo a disposizione 12 milioni di euro di fondi Feamp e contiamo di ottenere altri 4 milioni di euro per i pescatori che hanno avuto un aumento dei costi per la crisi energetica. Ci stiamo muovendo su più fronti, compresa la richiesta a Bruxelles per la reintroduzione della pesca del bianchetto - ha dichiarato Piana -. Slow Fish sarà un'occasione per riportare ancora una volta l'attenzione sul nostro patrimonio enogastronomico che parte dal mare. Con altre marinerie di altre regioni d'Italia ci saranno eventi di show cooking, eventi di educational per le generazioni più giovani per abituarle a conservare un patrimonio unico di tutti noi come il nostro straordinario mare ed eventi legati alle pratiche di ittiturismo che caratterizzano e connotano la regione Liguria più di altre". Due le novità principali: un'anteprima a Portofino il 6 maggio e "Aspettando Slow Fish" ad Alassio il 13 e 14 maggio. (ANSA).