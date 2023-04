25 Aprile: quattro busti di Sandro Pertini in mostra a Chiavari

Quattro busti di Sandro Pertini realizzati da altrettanti artisti sono in esposizione alla Società Economica di Chiavari (Genova) in occasione del 25 Aprile. "E' successo tutto quasi per caso: noi quattro abbiamo scoperto che nello stesso periodo avevamo lavorato a dei busti, chi in gesso, chi in cera, del presidente Sandro Pertini" racconta l'artigiano Franco Casoni - da lì, l'idea è nata in maniera spontanea per regalare alla città il nostro omaggio al presidente di tutti gli italiani".

I quattro - Franco Casoni, Andrea Copello, Leonardo Lustig e Serena Zanardi -, esporranno i busti da loro realizzati presso la Gipsoteca Garaventa della Società Economica, sabato 22 aprile alle ore 17 e rimarranno a disposizione del pubblico sino a martedì 25 Aprile. "Il momento cade preciso - commenta l' assessore Margherita Casaretto che ha promosso l'esposizione - con l'avvicinarsi delle data del 25 Aprile, abbiamo pensato che fosse nostro dovere realizzare una mostra del genere". (ANSA).