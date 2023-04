Ventimiglia: Scullino ricorre al Tar su stop liste e accusa

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 18 APR - "Tralasciamo le questioni di diritto, sulle quali si pronunceranno in tempi brevi Tar ed eventualmente Consiglio di Stato. Sottolineiamo che la prima decisione, con la quale è stata ricusata la lista 'Scullino Sindaco', è stata assunta con il voto di un candidato della Lega, Riccardo Ramella che poi, in conflitto di interessi, è stato allontanato, anche se la decisione è stata confermata".

Nell'annunciare il deposito del ricorso al Tar per la ricusazione delle tre liste che sostengono il candidato sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, (perché l'avvocato che ha autenticato le firme non era iscritto all'elenco dei legali disponibili all'incarico, ma il caso poi è stato risolto), lo staff solleva il caso del candidato leghista nella commissione.

Sulle liste ricusate dice lo staff: "Abbiamo fatto il possibile per evitarlo, depositando diverse richieste di autotutela.

L'avvocato Roberto Cotta ha ribadito per iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia di essere disponibile ad autenticare le sottoscrizioni. Il Consiglio dell'Ordine ha confermato la circostanza per iscritto e rettificato l'aggiornamento. La legge in questi casi non prevede l'esclusione delle liste. L'iniziale ricorso in autotutela ha avuto esito negativo. La commissione ha ribadito la ricusazione per le tre liste.

Ma la Lega smonta il caso del suo candidato in commissione.

"Non c'è alcun "caso", non si voglia far credere che la decisione di ricusare le tre liste sia dipesa dal voto di Ramella: in primis perché, Ramella, nominato dalla precedente amministrazione (guidata da Scullino, ndr), pur non obbligato a lasciare l'adunanza, per evitare disguidi ha deciso di allontanarsi e la commissione ha deciso di confermare la ricusazione della prima lista "Scullino Sindaco", senza la partecipazione di Ramella. In secondo luogo vorremmo segnalare che anche il signor Sergio Cortese, candidato proprio della lista ricusata "Scullino Sindaco", era titolato a partecipare alla riunione della commissione. Infine, la decisione di ricusare le altre due liste "Scelgo Ventimiglia" e "Democrazia Cristiana" è arrivata in assenza di Ramella". (ANSA).