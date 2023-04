Un appartamento di Begato al Ducale per mostrare il ruolo dell'architettura

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Un modello in scala 1:1 di un appartamento tipo della diga di Begato realizzato nel salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova per aprire una riflessione sulla relazione tra spazio dell'abitare e contesto sociale. È una delle attrazioni della tappa genovese di "Cara Casa", il primo Festival itinerante dedicato alle forme dell'abitare contemporaneo, che si svolgerà a Genova, Milano, Bologna e Venezia.

Nel capoluogo ligure l'evento, organizzato da Fondazione degli Architetti e Università, è in programma dal 22 al 30 aprile e sarà occasione di riflessione sui temi della qualità dell'abitare e del ruolo della progettazione, attraverso convegni, laboratori, mostre e performance teatrali, a ingresso libero e gratuito, che avranno luogo a Palazzo Ducale. "Il modello è un simbolo e un pretesto per accendere la discussione - spiega Pierluigi Feltri, presidente della Fondazione - su un tema particolarmente importante per la città. Portandolo all'interno di questo spazio riteniamo che si possa avere una giusta decontestualizzazione che ci può aiutare a capire il contesto in cui questi edifici nascono, i problemi legati alla società, e capire che l'architettura è uno degli asset che si possono mettere in gioco". Sulle pareti del modello sono stati esposti pannelli di studio e analisi interpretativa delle realtà abitative dell'edilizia popolare genovese.

"La nostra ricerca nasce in parallelo alla demolizione delle dighe di Begato - aggiunge Massimiliano Ghiberti, docente e coordinatore del corso di Architettura e design dell'Università di Genova - e indaga la storia dell'edilizia sociale genovese mettendo in relazione non solo la qualità dei progetti ma anche i fattori del contesto e della vita sociale dove i quartieri si sono sviluppati". (ANSA).