Nasconde stupefacente tra sacchi di farina, arrestato panettiere

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Nascondeva lo stupefacente nel magazzino del panificio, tra i sacchi di farina. I carabinieri di Sampierdarena lo hanno scoperto e arrestato. In manette è finito un panettiere albanese di 35 anni. Nel corso della perquisizione del magazzino i militari hanno trovato nove etti di hashish suddiviso in panetti mentre in casa gli hanno trovato nove mila euro in contanti.

Sempre i carabinieri di Sampierdarena hanno denunciato un ecuadoriano di 25 anni perché trovato con 50 grammi di hashish.

