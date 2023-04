Luca Delfino a giudici "sono pentito e dispiaciuto"

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - "Sono dispiaciuto e pentito per quello che ho fatto se potessi tornare indietro non lo rifarei ma indietro non si torna. In questi anni però sono profondamente cambiato". È quanto ha detto Luca Delfino, l'ex barista che uccise nel 2007 la sua ex compagna Antonella Multari a Sanremo.

L'uomo si è collegato in video per l'udienza davanti al tribunale di Sorveglianza che dovrà decidere se è ancora socialmente pericoloso e quindi andare in una Rems. Delfino, assistito dall'avvocato Riccardo Lamonaca, ha detto di "essere consapevole di avere bisogno di un percorso di cura per potere ricominciare una nuova vita con la sua famiglia". Per questo ha chiesto di potere essere trasferito nella Rems di Pra'. Una soluzione non scontata perché in Liguria ci sono due strutture di questo tipo, la seconda è a Calice in provincia di La Spezia.

Il procuratore generale ha chiesto l'applicazione della misura di sicurezza che al momento è prevista per sette anni e mezzo, a meno che i giudici non la rivalutino. Delfino era stato condannato a 16 anni e 8 mesi con rito abbreviato, condanna che finirà di scontare entro fine luglio ma che potrebbe essere anticipata a giugno per buona condotta. (ANSA).