E' allerta ultras per Sampdoria-Spezia

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - E' stata classificata a rischio 3, quello medio alto su una scala di 4, la partita tra Sampdoria e Spezia in programma al Ferraris sabato sera. Per questo, al momento, è stato deciso di autorizzare la trasferta solo ai possessori della tessera del tifoso e residenti nella provincia della Spezia che potranno entrare allo stadio solo nel settore ospiti (2038 posti). Ad ora sono stati venduti 300 biglietti ai tifosi ospiti, ma sono attesi in 1.300.

Oggi si è riunito in questura, come ogni martedì, il Gruppo operativo di sicurezza (Gos) che ha analizzato le possibili criticità. Le due tifoserie lo scorso anno hanno rotto il gemellaggio. C'è apprensione anche perché le tifoserie sono in fermento: ultras doriani si sono scontrati con i rivali della Cremonese 10 giorni fa (3 feriti, bar e auto danneggiate) mentre gli spezzini venerdì scorso si sono affrontati con i laziali (anche qui contusi e danni).

Per sabato sono stati individuati due punti di raccolta: uno alla stazione Brignole e uno alla piastra di Genova Est. Quello in stazione è uno dei punti più critici perché vicino alla sede della Sampdoria, in corte Lambruschini. La questura è pronta a chiedere un maggior numero di personale per gestire i due punti di raccolta e la scorta fino allo stadio. Tra l'altro proprio sabato pomeriggio è previsto anche il rientro dei tifosi del Genoa dalla trasferta di Cittadella. E anche gli ultrà rossoblù sono 'caldi'. Sabato scorso alcuni club della gradinata Nord, si sono fronteggiati dopo la fine della partita col Perugia (5 feriti e auto danneggiate).

La Digos ha denunciato sei tifosi per rissa aggravata e sequestrato la sede del gruppo Nucleo 1891, ex Brigata Speloncia storico gruppo di destra, dove sono stati trovati bastoni, mazze, macchie di sangue e petardi proibiti. A fronteggiarsi sono stati quelli del club 5R e dei Caruggi 1988, tifosi di sinistra, con quelli del Nucleo 1891, tutto per uno striscione esposto durante la partita in cui veniva espressa solidarietà alla brigata ultrà del Perugia, altro gruppo di destra presente allo stadio con alcuni tifosi. (ANSA).