Contro tacco 12 e infradito sui sentieri ecco Io cammino sicuro

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Sessanta euro al minuto per gli interventi con l'elisoccorso. 750 euro l'intervento semplice con cinque volontari via terra e nel 2022 ben 480 interventi da parte del soccorso alpino speleologico dei quali la metà evitabili. Una situazione non più sostenibile che ha portato alla campagna "Io cammino sicuro" con l'obiettivo di educare gli escursionisti alla sicurezza attraverso un decalogo in 16 tappe per l'autoprotezione.

"Parliamo di una serie di iniziative volte alla sicurezza lungo i nostri sentieri - ha spiegato il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana - dedicate ad escursionisti e fruitori. Una campagna di potenziamento che partirà dalla cartellonistica e dalle indicazioni da mettere sui sentieri ma anche il miglioramento di alcuni tratti. Una campagna con l'obiettivo di far diminuire soprattutto gli interventi per recuperare chi con materiali poco adatti si avventura in in circuiti per i quali invece è sempre necessario un certo tipo di abbigliamento e una certa conoscenza dei luoghi. Siamo dell'idea che prevenire sia sempre meglio che intervenire successivamente".

La campagna si svolgerà in più fasi a partire da alcuni presidi a partire da martedì 25 aprile presso il Parco delle Mura di Genova per proseguire poi il 1 maggio al Parco dell'Antola, il 7 maggio al Parco di Portofino, il 21 maggio al Parco di Montemarcello-Magra-Vara, il 28 maggio al Parco delle Alpi Liguri e il 18 giugno al Parco del Beigua. Durantei quali verrà distribuito il decalogo "Io cammino sicuro" con le informazione di autoprotezione.

"Non è immaginabile affrontare questi sentieri con il tacco 13 o in ciabatte e infradito, lasciando liberi i bambini di correre col rischio di finire nei dirupi. L'escursionismo è una cosa seria e va affrontato con serietà e responsabilità. Quasi come il mare". Mauro Avvenente, assessore alle manutenzioni del Comune di Genova, non ha dubbi. "Bisogna averne rispetto e innanzitutto per la natura. Serve educazione anche di carattere ambientale perché tutto ciò che noi portiamo nei nostri boschi deve ritornare a casa con noi nelle nostre borsine e facendo la raccolta differenziata". (ANSA).