Bonus trasporti: domande on line, domani in biglietterie Amt

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Sono già molti i genovesi che hanno provato a chiedere il bonus trasporti da 60 euro dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro. Da ieri è possibile presentare domanda on line sul sito del governo (da domani anche nelle biglietterie Amt). Il bonus dovrà essere utilizzato entro un mese per acquistare abbonamenti mensili o annuali a servizi di trasporto pubblico. Il fondo complessivo ammonta a 100 milioni di euro. Il requisito di reddito è più restrittivo rispetto allo scorso anno, quando il tetto massimo era a 35mila euro. I genovesi dovranno specificare il gestore del servizio di trasporto: Amt Genova Spa. Una volta ottenuto il bonus, si potrà andare in una qualunque biglietteria con una copia cartacea oppure andare direttamente sul sito Amt e scegliere la tipologia desiderata. (ANSA).