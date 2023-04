25 Aprile: operai Ansaldo a Bucci, "fascista va' a casa"

"Vai a casa", "fascista", "Ansaldo non ti vuole, torna a Salò": dura contestazione stamani in Ansaldo Energia nei confronti del sindaco di Genova Marco Bucci durante la commemorazione del 25 aprile a cui ha partecipato anche il prefetto Renato Franceschelli. "Potete anche contestare ma dobbiamo lavorare tutti insieme - ha provato a dire Bucci dal palco -, dobbiamo essere alleati, tutti lavoriamo per lo stesso obiettivo". "Tu non c'eri" gli ha urlato qualcuno e il sindaco ha aggiunto: "Il nemico sta fuori da questa fabbrica, il nemico sono i mercati ed è lì che dobbiamo vincere". Il sindaco ha portato avanti a fatica il suo intervento tra i fischi dei lavoratori. La rabbia degli operai ha a che fare con alcune frasi che Bucci aveva pronunciato nei confronti dei lavoratori di Ansaldo che nell'autunno passato avevano occupato l'aeroporto di Genova a difesa del proprio posto di lavoro. In quell'occasione il sindaco Bucci li aveva definiti 'teppisti'. Così prima della partenza del corteo un gruppo di lavoratori ha srotolato uno striscione contro il primo cittadino "Bucci: i teppisti non ti stanno ad ascoltare" e poi hanno cominciato a gridare "Torna nella Repubblica di Salò" e "Chiedici scusa".

La contestazione di questa mattina al sindaco di Genova Marco Bucci in Ansaldo, durante la celebrazione del 25 Aprile, era ampiamente annunciata tanto che nei giorni scorsi in fabbrica erano stati affissi dalla rsu alcuni volantini con scritto "Il sindaco Bucci ha chiamato teppisti i lavoratori in sciopero per difendere i posti di lavoro. Noi non lo dimentichiamo". Stamani, prima della commemorazione ufficiale, il sindaco ha chiesto un incontro chiarificatore con la rsu, a cui non ha partecipato la Uilm che non aveva aderito agli scioperi di quest'autunno. "Nell'incontro però a cui abbiamo partecipato io e il collega Andrea Capogreco della Fim - spiega Federico Grondona, della Fiom - il sindaco ha detto che non ci avrebbe chiesto scusa perché avevamo compiuto gesti illegali. In questo modo ha gettato benzina sul fuoco". "Ci aspettavamo un altro tipo di risposta dal sindaco durante l'incontro, prendiamo atto del riscontro che abbiamo avuto da lui - ha detto Capogreco -. Anche nel mio intervento questa mattina sul palco a nome dei lavoratori ho ricordato a tutti che non siamo teppisti, questo sia chiaro".