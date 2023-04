Via a gara Nuovo Gaslini, lavori valgono 178,5 milioni euro

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - Il cda dell'Istituto Giannina Gaslini, presieduto da Edoardo Garrone, ha deliberato di indire la procedura di gara intitolata 'Procedura aperta afferente all'affidamento della Concessione per l'ammodernamento della struttura ospedaliera dell'Irccs Gaslini consistente nella realizzazione, ex novo, di un padiglione ospedaliero, la manutenzione straordinaria/rifunzionalizzazione di altri padiglioni deputati ad attività sanitaria e a servizi complementari nel sedime dell'ospedale e la gestione dei servizi di hard facility management, compresa la fornitura dei vettori energetici'. "Indire la procedura di gara in un tempo così breve riempie di orgoglio" commenta Garrone, che ha ringraziato "l'eccellente squadra di professionisti a partire dal direttore generale Renato Botti che lavorando davvero giorno e notte con grande competenza, dedizione e coraggio, ci ha portato a questo risultato necessario e fondamentale per garantire il futuro dell'ospedale pediatrico e con lui le migliori cure a tutti i bambini del mondo che ne abbiano necessità".

"La realizzazione di un nuovo padiglione (pad. Zero) e la ristrutturazione dei padiglioni esistenti hanno un valore finanziario complessivo di circa 178,5 milioni di euro di cui 50,3 mln pari al 28% dell'onere complessivo, fino ad oggi sono stati reperiti attraverso finanziamenti di parte pubblica senza obbligo di restituzione - ha detto Botti-. Ne fanno parte i 20 milioni di euro già deliberati dalla Fondazione Gerolamo Gaslini, a cui si sommano i 8,4 mln di Pnrr-Pnc, i 6,5 mln ex legge 67/88, i 1,8 mln assegnati da Regione Liguria successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico ed il resto proviene da alienazioni del patrimonio immobiliare dell'Istituto e altri finanziamenti statali. La rimanente quota di oneri, pari a 128,2 milioni di euro è coperta da finanziamento privato, la cui remunerazione avverrà con canone concessorio che impegnerà l'Istituto per 19 anni. La durata della concessione sarà di 22 anni e il valore stimato della concessione al netto dell'iva per il periodo previsto sarà di 543,35 milioni di euro". (ANSA).