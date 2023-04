Rapina ristoratore con spranga e coltello, arrestato

(ANSA) - SAVONA, 17 APR - Un ristoratore di Altare è stato rapinato questa mattina da un uomo armato di coltello e spranga.

L'episodio è avvenuto alle 9 al ristorante stellato "Quintilio".

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un nigeriano di 28 anni avrebbe prima aggredito un operaio che stava facendo lavori di manutenzione all'esterno del locale colpendolo senza motivo con pugni alla testa, poi è rientrato in casa (davanti al ristorante), ha preso un coltello lungo 20 centimetri, è uscito e ha nuovamente tentato di aggredire l'operaio con un tubo metallico da ponteggio trovato vicino all'uomo. L'operaio e un altro passante si sono barricati in una cantina. In quel momento stava arrivando il proprietario del ristorante. Il nigeriano gli ha intimato di consegnargli il cellulare e lo ha inseguito con spranga e coltello mentre il ristoratore, scappando, cercava di telefonare per chiedere aiuto. Nella fuga l'imprenditore ha perso il telefono, subito raccolto dall'aggressore che a quel punto è tornato indietro ed è rientrato in casa come nulla fosse accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno circondato l'abitazione e catturato l'uomo dopo una irruzione simultanea dai due ingressi dello stabile. Il 28enne ha reagito aggredendo i militari. E' stato arrestato per lesioni aggravate e rapina. Due militari sono rimasti lievemente feriti (prognosi di 5 e 10 giorni), l'operaio invece è stato portato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona per diverse contusioni.

Il nigeriano a fine 2022 era stato sorpreso a girare per le vie del paese armato di un'ascia. (ANSA).