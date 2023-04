Infermiere aggredito da paziente ubriaco all'ospedale Galliera

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - Un infermiere dell'ospedale Galliera è stato aggredito in pronto soccorso la scorsa notte da un paziente ubriaco. L'aggressore, secondo quanto ricostruito dalla polizia, ha sferrato un pugno all'infermiere senza alcun motivo. L'uomo, un nigeriano, era stato fermato poco prima vicino alla stazione Principe. L'infermiere ha riportato ferite giudicate guaribili in sei giorni.

Non si tratta della prima aggressione al personale medico tanto che è stato ripristinato il posto fisso di polizia di giorno mentre di notte staziona un vigilante. A febbraio un infermiere del pronto soccorso del San Martino è stato preso a calci e pugni da un paziente psichiatrico poi sottoposto a Tso.

Sempre a febbraio, all'ospedale Villa Scassi una dottoressa è stata picchiata da una paziente di 58 anni subito dopo le dimissioni. (ANSA).