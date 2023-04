Incidente in A26, elicottero atterra in autostrada

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - Incidente in A26 tra Masone e Ovada. Per soccorrere uno dei feriti è dovuto intervenire l'elicottero dei vigili del fuoco, con il personale medico che è atterrato direttamente in autostrada. Sul posto si sono formate code per 5 chilometri di code, adesso risolte. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale si sono scontrati un mezzo pesante e una macchina all'altezza di un cantiere. Un uomo di 63 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino.

Una seconda persona è rimasta ferita in modo lieve. Non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).