Commercianti Centro storico, "non trasferite comandante Arma"

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - I commercianti del centro storico di Genova scrivono al Prefetto Renato Franceschelli per fare rimanere il comandante dei carabinieri della stazione Maddalena.

Il luogotenente Giuseppe Cotugno, infatti, dal primo maggio sarà trasferito alla stazione Sampierdarena. Ma i membri del Civ Ripa Maris, presieduto da Giovanni Steri, non ne vogliono sapere.

"Negli anni trascorsi - si legge nella lettera - abbiamo avuto modo di apprezzare l'attaccamento ai compiti istituzionali e l'impegno nell'espletarli del sottufficiale dell'Arma. Il centro storico presenta gravi problemi di convivenza con il malaffare radicato nonostante l'impegno quotidiano delle autorità. Per fare in modo che questo impegno possa continuare chiediamo che Cotugno resti alla Maddalena".

Il luogotenente è il comandante della stazione della Maddalena dal 2006 e ha ottenuto la fiducia dei residenti e dei negozianti grazie alle tante operazioni anti droga e alle indagini contro il degrado e la microcriminalità anche in collaborazione con gli abitanti del quartiere. (ANSA).